إغلاق منشآت وضبط 73 مخالفة لإجراءات #كورونا في الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1063 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 3 منشآت مخالفة، وضبط 73 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق “توكلنا”.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة “ممتثل” بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 13 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق “توكلنا”، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.