تباين أسعار النفط وسط ترقب لنتائج المفاوضات النووية

تباينت أسعار النفط اليوم الخميس وسط ترقب لاحتمالية عودة إمدادات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق لإعادة إحياء اتفاقها النووي خلال المفاوضات الجارية في فيينا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بشكل طفيف إلى 91.53 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% إلى 89.91 دولار للبرميل.

ومع دخول محادثات الاتفاق النووي الإيراني مرحلتها النهائية، يخشى المستثمرون من أن دخول الإمدادات الإيرانية إلى الأسواق، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، سيؤدي إلى تواجد فائض كبير.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعت أن يصل إنتاج النفط الخام إلى 12.6 مليون برميل يوميا العام المقبل، وهو ما يمثل رقما قياسيا على أساس المتوسط السنوي.

وعلى الجانب الإيجابي، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بخمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 وثلاثة أضعاف الانخفاض المتوقع.

كما ارتفع الطلب على الوقود إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ما يعكس استمرار تراجع الإمدادات.