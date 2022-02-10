“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 63.24 نقطة ليقفل عند مستوى 12268.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 153 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة، والإعادة السعودية، وشمس، والتعاونية، وصادرات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بوبا العربية، والإنماء طوكيو م، وعطاء، وساب، وأسمنت ينبع الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.60% و 2.31% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، وإعمار الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والجزيرة، ودار الأركان، والأهلي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 114.90 نقطة ليقفل عند مستوى 25217.57 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 113 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و 410 آلاف سهم تقاسمتها 5202 صفقة.