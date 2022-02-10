مراكز الرعاية الصحية الأولية في “تجمع الرياض 2” تحصل على اعتماد “سباهي”

حصلت مراكز الرعاية الصحية الأولية في تجمع الرياض الصحي الثاني على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” وتمكنها من تحقيق لمعايير الخاصة بذلك.

ويأتي هذا الاعتماد نتيجة الجهود المشتركة والدعم المتواصل من قبل جميع قيادات وموظفي التجمع، للالتزام بتوفير الخدمات ذات الجودة العالية والتميز في سلامة المريض.

يذكر أن المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI سباهي يهدف إلى خلق بيئات تركز في عملها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتكرس خدماتها لتحسين جودة وسلامة وفعالية خدمات الرعاية الصحية.

كما تعمل على تطبيق معايير موحدة ذات مستوى عال فيما يتعلق برعاية المرضى وسلامتهم، وذلك من خلال التركيز على الوصول لأفضل مستوى رعاية للمرضى وتقييم حالاتهم والتحكم في العدوى.