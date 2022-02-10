ارتفاع أغلب أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج

أُغلقت بورصات الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الخميس بينما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة سريعة في المعروض النفطي في الأسواق العالمية وفي حين سجل مؤشر بورصة أبوظبي أفضل أداء له في ثلاثة أسابيع.

وعلى مستوى العالم، توقف صعود الأسهم اليوم مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعطي إشارات عن وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وأغلق مؤشر البورصة السعودية على ارتفاع 0.5 بالمئة وصعد سهم بنك الجزيرة 4.6 بالمئة.

وزاد سهم تهامة 1.4 في المئة بعد أن أعلنت الشركة انخفاض خسائرها الفصلية يوم الأربعاء.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر بنحو واحد بالمئة مسجلا أفضل أداء يومي منذ 19 يناير/كانون الثاني.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء إن الإمارات سترفع تدريجيا القيود المفروضة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 مع انخفاض أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات.

وارتفع سهم شركة الدار العقارية 0.7 بالمئة بعد يوم من إعلانها اعتزام إنفاق ما لا يقل عن خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) هذا العام على شراء أصول تدر إيرادات.

وصعد المؤشر الرئيسي في سوق دبي لليوم الخامس على التوالي فزاد 0.2 في المئة. وكانت أسهم القطاع المالي هي العامل الرئيسي في الارتفاع.

واستقر مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بعد يوم من تحقيق أفضل جلسة تداول منذ قرابة شهر.

وعوضت مكاسب سهم مصرف الريان خسائر سهم البنك التجاري القطري.

وخارج منطقة الخليج، نزل المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 0.2 بالمئة.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.3 بالمئة في يناير/كانون الثاني على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب 2019، من 5.9 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول.