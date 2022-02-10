وظائف أكاديمية بجامعة شقراء

أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين والسعوديات من حملة درجة الدكتوراه أو ما يعادلها على رتبة أستاذ مساعد، وذلك بنظام التعاقد في عددٍ من فروع الجامعة في مختلف التخصصات منها: الطب، الصيدلة، التمريض، الهندسة، القانون، التسويق، المحاسبة، إدارة الأعمال، الحاسب الآلي، الرياضيات واللغة الإنجليزية.

وأوضحت الجامعة الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين على هذه الوظائف الأكاديمية وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وألا يقل التقدير في درجة البكالوريوس عن (جيد)، وفي مرحلتي الماجستير والدكتوراه لا يقل عن (جيد جدًا) إذا كانت تمنح بتقدير.

كما اشترطت على المتقدم ضرورة التوافق في امتداد التخصص وأن يكون الحصول على المؤهل عن طريق الدراسة بالانتظام أو الابتعاث، واجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد في الكلية، مع ضرورة أن يكون التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكترونية ولن يتم النظر في أي طلبات ترد للجامعة ورقيًا. كما لا يسمح بالتقديم على أكثر من كلية وسيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط.

ودعت الجامعة الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم على الوظائف خلال الفترة من الأحد الموافق 1443/7/12هـ، وحتى يوم الاثنين الموافق 1443/7/20هـ، من خلال الدخول على بوابة التوظيف في موقع الجامعة الإلكتروني، على الرابط التالي من هنا: https://jobs.su.edu.sa/Account/Start.