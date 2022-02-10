رئاسة الحرس الملكي و التأمينات الاجتماعية يوقعان مذكرة تفاهم حول التحول الرقمي للمعاملات التأمينية

برعاية معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن، سهيل بن صقر المطيري ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد بن طلال النحاس ، أبرمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورئاسة الحرس الملكي بمقر المؤسسة بمدينة الرياض مذكرة تفاهم حول التحول الرقمي للمعاملات التأمينية لمنسوبي الحرس الملكي وذلك بحضور معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق / أحمد بن صالح الحمدان نيابة عن معالي رئيس الحرس الملكي .

وقعّ المذكرة من جانب المؤسسة سعادة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني، ومن جانب رئاسة الحرس الملكي سعادة مساعد رئيس هيئة الإدارة اللواء/ عساف بن مسلط بن ربيعان .

وتأتي المذكرة في إطار التعاون الفعّال والعمل المشترك بين الجهات الحكومية بما يحقق مصالح عملائها الداخليين والخارجيين وبما يضمن تسريع دورة العمل لدى الجهتين، وتهدف إلى تحقيق التحول الرقمي والاستغناء التام عن التعامل الورقي للمعاملات التأمينية لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي عبر منصة “نيشان” الرقمية التي أطلقتها التأمينات الاجتماعية سابقاً، من خلال إرسال بيانات منسوبي الرئاسة المنتهية خدماتهم آلياً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل على إنهائها وتلقي الإشعارات بشكل فوري عن حالة المعاملات.

يشار إلى أن خدمة “نيشان” هي أحد الخدمات الرقمية التي أنشأتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تأتي ضمن جهودها للتكامل والربط الآلي مع الجهات الأخرى، حيث تتيح المنصة للجهات العسكرية إرسال واستقبال المعاملات والمستندات التأمينية للمؤسسة عبر قناة التكامل الحكومية GSB التابعة لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية “يسر”.