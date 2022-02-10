تقارير: عناصر حوثية يتدربون في إيران على عمليات برية وبحرية

أفادت تقارير بوجود عناصر حوثية يتدربون في إيران على عمليات برية وبحرية
وكشفت تقارير “خاصة للحدث” تفاصيل إنشاء إيران لـ”وحدة حوثية بحرية”
وأكدت التقارير أن الحوثيين المدربين بإيران يعودون لليمن ضمن “وحدة بحرية منظمة”
وكشف بحار إيراني لـ”الحدث” أنه أُجبر على نقل أسلحة بزورق صغير لـ12 يوما إلى خليج عمان
وأكد أن الحرس الثوري يجند بالقوة سكانا محليين من جنوب إيران لنقل أسلحة للحوثيين، وأن الحرس الثوري يصادر قوارب صيد جنوب شرق إيران من سكان محليين لتهريب أسلحة للحوثيين
وأوضح أن دورة التدريب البحري للحوثيين في إيران هي 6 أشهر