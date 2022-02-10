تقارير: عناصر حوثية يتدربون في إيران على عمليات برية وبحرية

أفادت تقارير بوجود عناصر حوثية يتدربون في إيران على عمليات برية وبحرية

‏‎وكشفت تقارير “خاصة للحدث” تفاصيل إنشاء إيران لـ”وحدة حوثية بحرية”

‏‎وأكدت التقارير أن الحوثيين المدربين بإيران يعودون لليمن ضمن “وحدة بحرية منظمة”

‏‎وكشف بحار إيراني لـ”الحدث” أنه أُجبر على نقل أسلحة بزورق صغير لـ12 يوما إلى خليج عمان

‏‎وأكد أن الحرس الثوري يجند بالقوة سكانا محليين من جنوب إيران لنقل أسلحة للحوثيين، وأن الحرس الثوري يصادر قوارب صيد جنوب شرق إيران من سكان محليين لتهريب أسلحة للحوثيين

‏‎وأوضح أن دورة التدريب البحري للحوثيين في إيران هي 6 أشهر