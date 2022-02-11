ليبيا: الدبيبة يرفض تسليم السلطة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنه لايزال يمارس عمله وفق مدد خارطة الطريق المحددة ب18 شهراً وأن حكومته لن تسلم السلطة إلا لجهة منتخبة.

وأضاف الدبيبة في مقابلة تلفزيونية مع قناة ليبيا الأحرار بُثت بعد وصول رئيس الحكومة الجديد المكلف من البرلمان السيد باشاغا “أن المجلس الرئاسي الليبي هو صاحب الاختصاص في تغيير رئيس الحكومة وفقا للاتفاق السياسي الأخير.

وكان السيد فتحي باشاغا قد وصل ليل الخميس إلى العاصمة طرابلس بعد أن صوت البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا بالأغلبية لينال رئاسة الحكومة التي سيقدمها في وقت لاحق لتنال الثقة من البرلمان.

وقال رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا “نحن اليوم نبدأ صفحة وطنية جديدة عنوانها السلام والمحبة لا مكان فيها للاحقاد وسأعمل على أن أكون عند حسن الظن، ونشكر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة لقيادتها البلاد في مرحلة صعبة”.

وأضاف باشاغا في مؤتمر صحافي أقامه عند وصوله لمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس في وقت متأخر من ليل الخميس أن علاقتنا مع كل دول العالم ستكون مبنية على الإحترام المتبادل وسنتعامل بشكل دائم مع مجلس النواب ومجلس الدولة.

وكان مجلس النواب صوت أمس الخميس في جلسة رسمية على تسمية باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة بأغلبية الأصوات وبحضور 140 نائباً.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة قد كلفت في فبراير العام الماضي عن طريق حوار برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف وكانت من أهم مهام الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد 24 ديسمبر العام الماضي ويعد فشل الحكومة من إجراء الانتخابات هو أول الأسباب لتكليف البرلمان رئيساً لحكومة جديدة.