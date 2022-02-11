شاهد التفاصيل.. #وظائف_شاغرة في أرامكو السعودية

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بالجبيل الصناعية عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس فأعلى.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

مهندس عمليات Process Engineer: بكالوريوس هندسة كيميائية أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال هندسة عمليات المصافي.

مفتش أول Senior Inspector: بكالوريوس هندسة ميكانيكية، هندسة كيميائية هندسة معادن، هندسة مواد أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 10 سنوات.

مهندس سلامة العمليات Process safety engineer: بكالوريوس هندسة كيميائية

وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.

محاسب مالي Financial Accountant: بكالوريوس محاسبة، مالية أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 4 سنوات ويفضل في القطاع الصناعي.

مشرف إدارة المحاسبة Accounting Management Supervisor: بكالوريوس محاسبة، مالية أو ماجستير إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن 10 سنوات منها 5 سنوات في بيئة صناعية.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب وتوفر الخبرة والمهارات المطلوبة لكل وظيفة وإجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.