مأساة في #اليمن.. ألغام #الحوثي تقتل وتصيب 73 مدنياً

وصف المرصد اليمني للألغام شهر يناير بالمأساوي على المدنيين، مؤكداً في تقرير له أمس الخميس مقتل وإصابة 73 مدنياً بالألغام التي زرعتها الميليشيا في عدد من المدن والأرياف اليمنية.

وقال المرصد في بيان له: شهر يناير الماضي 2022 كان مأساوياً على المدنيين وعلى الفرق الهندسية، حيث قتل 36 مدنياً وجرح 37 آخرون نتيجة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون.

موضحاً أن فريقه وثق مقتل 30 قتيلاً مدنياً بينهم أطفال معظمهم في شبوة وآخرون في الحديدة ومأرب والجوف، وإصابة نحو 35 آخرين من المدنيين بعدد من المحافظات.

وأشار البيان إلى أن هناك 6 قتلى من العاملين في نزع الألغام إضافة لمصابين آخرين أثناء تأديتهم عملهم بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة وفي محافظة شبوة ومديرية حريب بمحافظة مأرب.

وذكر أن الألغام الحوثية والعبوات تسببت بتدمير وإعطاب 5 مركبات مدنية، و3 دراجات نارية، ونفوق نحو 25 رأساً من الماشية، وكانت الفرق الهندسية في محافظة شبوة قد فجرت الإثنين الماضي أكثر من 11 ألف لغم زرعها الحوثيون في مديرية بيحان، وفقاً لمصدر في السلطة المحلية.