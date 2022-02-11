إيران: حرق مراكز القمع والتعذيب وصور #خامنئي و #سليماني

قوّض شباب الانتفاضة الايرانية في الساعات الأولى من صباح امس الخميس 10 فبراير 2022، في مختلف مدن إيران برامج مهزلة الملالي متحدين أجواء الكبت المفروضة على مختلف المدن الإيرانية وذلك من خلال إحراق مداخل مراكز القمع والتعذيب واللافتات الكبيرة بصور خامنئي وقاسم سليماني.

ومن بين هذه المراكز يمكن ذكر مكتب المدعي العام في طهران، حيث يصدر معظم أحكام الاعتقال والتعذيب والإعدام، و 24 مركز تعبئة (البسيج) المعادي للشعب والمسؤول عن قمع الاحتجاجات الشعبية، والعديد من مراكز النهب المعروفة باسم لجنة الإغاثة.

وجرت هذه الحملة بالإضافة إلى طهران، في مدن مشهد، وأصفهان، وقزوين، وهمدان، وكرج، وشيراز، ورشت، وزاهدان، وبندر عباس، وإسلام أباد، وخلخال، وساوجبلاغ، ومرودشت، ونيشابور، وبرخوار (كرمان)، وسميرم، وكوجصفهان، ولاهيجان، وورامين، وريكان (كرمان)، وتاكستان، وكوهدشت، وزهكلوت وخارك ومدن أخرى حيث قوبلت بترحاب من قبل المواطنين.