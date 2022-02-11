تركيا تعتقل خلية إيرانية خططت لاغتيال الإسرائيلي غيلر

اعتقلت قوات الأمن التركية خلية إيرانية من 8 أشخاص، خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي مقيم في تركيا، بحسب ما ذكرت صحيفة “صباح” التركية، اليوم الجمعة.

وحاولت المخابرات الإيرانية اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي، يائير غيلر، ردّاً على اغتيال إسرائيل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده في العام 2020.

ويقيم غيلر في إسطنبول، ورصدت الاستخبارات الإيرانية، وفق الصحيفة، أعماله وحياته الخاصّة.

وفي المقابل، راقب عناصر ميدانيون في الاستخبارات التركية مسؤولون عن التصدّي لعمليات التجسّس الشبكة الإيرانية.

وخلصت الاستخبارات التركية في أعقاب المراقبة أن إيران تخطّط لجمع معلومات عن مكان سكن غيلر، وبعد ذلك اغتياله عبر عدّة مواطنين أتراك، لعدم لفت الأنظار.