الدولار يرتفع بدعم الرهان على رفع الفائدة جراء التضخم

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثمانية أيام اليوم الجمعة بعد زيادة التضخم الأمريكي إلى أعلى مستوى في 40 عاما وتصريحات من مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أطلقت موجة رهانات بشأن رفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية.

في الوقت نفسه يتجه اليورو، الذي زاد في الأسبوع الماضي، صوب أكبر تراجع أسبوعي بعدما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة إن رفع الفائدة الآن لن يخفض مستوى التضخم القياسي في منطقة اليورو وإنما سيلحق ضررا بالاقتصاد فحسب.

وزاد الدولار مقابل سلة عملات إلى أعلى مستوى منذ الثالث من فبراير شباط إلى 96.058، وسجل في أحدث معاملاته زيادة بنسبة 0.1 بالمئة إلى 95.917 في الساعة 0915 بتوقيت جرينتش.

وانخفض اليورو 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.1383 دولار بعدما لامس أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة مقابل اليورو إلى 83.96 بنس مع تقييم الأسواق لرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في الشهر المقبل.