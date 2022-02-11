هل يلغي الجواز الإلكتروني الجواز القديم؟.. مسؤول يجيب

قال اللواء خالد الصيخان، مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، إن الجواز الإلكتروني الجديد لا يلغي الجواز المقروء القديم.

وأضاف أن الفترة الموجودة المتاحة في الجواز السابق لا تُلغى، والخيار لدى المواطن في حال رغبة الاستفادة من المدة المتبقية بالجواز المقروء تستخدم بدون أي ملاحظات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة السعودية: “إذا أراد الحصول على الجهاز الجديد الأمر متاح له بشرط الاستغناء عن المبدع الموجود في الجواز السابق وبرسوم جديدة”.

وكان مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، صرح في وقت سابق، بأن الحصول على الجواز الإلكتروني سيكون تدريجيا عبر “أبشر”، مضيفًا: “الجواز الإلكتروني يحتوي على معايير أمنية عالية”

وتتمثل أبرز سمات جواز السفر الإلكتروني الجديد، الذي أطلقته المملكة أمس، في أنه مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم، ويحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.