قصة أكبر نجاح عالمي حققه أبناء الوطن في 72 ساعة.. مدرسة تتحول لمنصة تعليمية تخدم الملايين حول العالم #مدرستي #قنوات_عين #منصة_مدرستي

سلط المدون البارز عبدالله البندر، الضوء على قصة نجاح تحققت على أيدي أبناء الوطن خلال 27 ساعة فقط، بعدما تحولت مدرسة بسيطة في أحد أحياء الرياض، بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا، إلى مشروع عظيم يستفيد منه ملايين الطلبة حول العالم.

ونشر مقطع فيديو رصد خلاله جولته داخل المدرسة التي كانت كبقية مدارس المملكة تستقبل المئات من الطلاب، حتى أصبحت تخدم حاليا الملايين حول العالم.

البداية كانت بتجهيز الاستديوهات المختلفة داخل فصول المدرسة بوضع حواجز الصوت ومعدات التصوير خلال 72 ساعة فقط، حتى وقف المعلمون وبدأوا بتقديم شرح المواد الدراسية في بث مباشر عبر يوتيوب.

وعرض “البندر”، جانبا من أعمال البث المباشر للمواد الدراسية التي تتم داخل الفصول للمراحل المختلفة باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية، في وجود عدد من المترجمين للصم والبكم.

وبلغة الأرقام، كشف “البندر”، إن إحصائيات قنوات عين خلال الفترة من 10 مارس 2020 حتى 6 فبراير 2022 على يوتيوب، بلغت أكثر من 2.8 مليار ظهور في منصة يوتيوب، وأكثر من 33 مليون ساعة مشاهدة، 1.3 مليون مشترك، 345 ألف ساعة بث فضائي، 60.6 ألف حصة دراسية.

وعن المشاهدات للمراحل الدراسية، بلغت المرحلة الابتدائية 182.8 مليون مشاهدة، المتوسطة 100.6 مليون مشاهدة، الثانوية 51.4 مليون مشاهدة، عين روضتي 352 ألف مشاهدة، التعليم المستمر 12.1 مليون مشاهدة، التربية الخاصة 14.9 مليون مشاهدة.

وبلغ إجمالي المشاهدات في منصة اليوتيوب 362.1 مليون مشاهدة، وعدد مشاهدات البث المباشر 121.9 مليون مشاهدة، عدد مشاهدات الحصص الدراسية في منصة اليوتيوب 240.2 مليون مشاهدة، عدد مشاهدات المشتركين في منصة اليوتيوب 65.3 مليون مشاهدة، عدد مشاهدات غير المشتركين في منصة اليوتيوب 296.8 مليون مشاهدة، نسبة مشاهدة الإناث في يوتيوب 47%، والذكور 53%.