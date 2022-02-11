من اليمن وحتى أفغانستان.. مساعدات لا تنتهي من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، تقديم المساعدات لمختلف دول العالم، وسط اهتمام بكافة المحتاجين، انطلاقا من اليمن ومرورا بالساحل الغربي، وحتى أفغانستان.

دعم التغذية للأطفال والأمهات بمختلف مناطق اليمن

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين، حيث بلغ عددهم خلال المدة من 26 يناير حتى 1 فبراير 2022م، 28.021 مستفيدا.

وجرى خلال تلك المدة فرز 5.175 طفلا، وتقديم العلاج لـ 296 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 539 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 877 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية.، وفرز 2.990 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 549 حالة، فيما حصلت 2.959 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI) ، واستفادت 12.713 مراجعة من أنشطة التوعية، و 1.923 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

مكافحة الملاريا بمحافظتي عدن ولحج في اليمن

في نفس السياق؛ نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن أمس دورة تدريبية لفنيي المختبرات بمحافظتي عدن ولحج لمكافحة مرض الملاريا تستمر لمدة يومين، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومنظمة الصحة العالمية.

وتهدف الدورة إلى إعداد دراسة بحثية عن كيفية التشخيص المخبري بين الفحص السريع والمكروسكوب ومعرفة المشكلة الوبائية بالمحافظات المستهدفة، وذلك بمشاركة 30 متدربًا ومتدربة من فنيي مختبرات ومشرفين من البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأطباء متخصصين من جامعتي عدن وحضرموت.

وخلال التدشين أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمني لشؤون الرعاية الصحية الدكتور علي الوليدي أهمية مكتسبات الدورة في تعزيز قدرات العاملين في مجال الرصد وتشخيص الملاريا بالمختبرات في المحافظات المستهدفة، مثنيًا على دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لجميع القطاعات الصحية في اليمن، متمنيًا أن تخرج الدورة بدراسة بحثية علمية يكون لها صدى على المستوى المحلي ويبنى عليها في المحافظات الأخرى.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز المستمرة لمكافحة مرض الملاريا في اليمن وتطوير أداء الكوادر الطبية وتعزيز خبراتهم بهذا المجال.

مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة وصعدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال المدة من 26 يناير 2021 حتى 1 فبراير 2022 م في محافظة حجة ضخ 2.029.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، إضافة إلى ضخ 547.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 42 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة واحدة للنظافة المجتمعية.

وفي محافظة صعدة جرى ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردا.

مساعدات إنسانية متنوعة في أفغانستان

في السياق؛ واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس مساعدات إنسانية متنوعة شملت 1.600 سلة غذائية، و3.600 كيس دقيق، و800 حقيبة شتوية، و 1.600 بطانية، وذلك في محافظة بلخ، استفاد منها 800 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

مساعدات للنازحين في الساحل الغربي

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية للنازحين في الساحل الغربي باليمن، شملت 100 خيمة و100 حقيبة إيوائية تتضمن أدوات المعيشة اللازمة في مواقع النزوح، استفاد منها 600 فرد من النازحين والمتضررين .

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.