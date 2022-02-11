استشاري تغذية يكشف أضرارا خطيرة لفيتامين “زنك” ومكمل “أوميجا 3”

تحدث الدكتور عبدالعزيز العثمان، أستاذ واستشاري التغذية، عن خطورة الإفراط في تناول الفيتامينات، قائلا إن الكثير من المكملات الغذائية هي صناعية.

وأضاف في تصريحات لـ”برنامج 120″، المذاع على قناة الإخبارية، اليوم، أن زيادة هذه المكملات مثل فيتامين سي أو ج أو الزنك، لها تأثيرات كبيرة، فالكثير من الناس يحصل على “الزنك” كونه يساعد على النمو، لكن يؤثر بشكل سلبي على الجهاز التناسلي.

وحذر من هذه المكملات وكذلك من “أوميجا 3” كون تناولها على أساس الشعر، لكنه يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين أ الذي قد يؤدي إلى الإجهاض عند النساء.

وشدد على أن تناول فيتامين سي أو ج الذي يساعد على تقوية المناعة، لمدة 4 أشهر متتالية يسبب حصوات الكلى.