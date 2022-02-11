الإمارات: تقليل مسافة التباعد في المساجد إلى متر واحد

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات، الجمعة، تقليل مسافة التباعد في المساجد.

وأصدرت الهيئة تعميماً على جميع أئمة المساجد على مستوى دولة الإمارات بوضع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث وتوصياتها بتقليل المسافة الآمنة بين المصلين إلى مسافة متر واحد موضع التنفيذ.

كما وجهت بالعمل على تهيئة المساجد وتحديد علامات المصلين الآمنة، إلى حين إصدار قرار آخر من اللجنة بشأن إبقاء المسافة الآمنة بين المصلين أو إلغائها بعد مراقبة الوضع الوبائي لمدة شهر.

ودعت الهيئة الأئمة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة التي توفر أعلى مستويات الحماية في مواجهة كوفيد-19، مع الاستمرار في تذكير المصلين بلبس الكمامة والالتزام بالتباعد بما يضمن سلامتهم وسلامة أسرهم.