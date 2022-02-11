كأس العالم للأندية.. مدرب #الهلال: هدفنا البرونزية.. ولن نغامر بسلمان الفرج

عبر المدير الفني لنادي الهلال السعودي، ليوناردو جارديم، في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة الأهلي المصري، على ثقته بالفوز بالمركز الثالث، ببطولة كأس العالم للأندية.

قال جارديم في التصريحات الصحافية: “نخوض مباراة مهمة، وهي هدف بالنسبة لنا بعد عدم قدرتنا من الوصول إلى النهائي، ومتأكدون أن الأهلي لديه ذات الهدف الذي نسعى إليه، وهو تحقيق أفضل مركز ممكن في البطولة”.

وأضاف: “نعمل على تحقيق هدفنا الثاني، وهو تحقيق أفضل مركز فى البطولة بعد الإخفاق فى الوصول للنهائي، ونعلم أن الأهلي يسعى لذلك أيضاً، نعم الأهلي من أكثر الأندية مشاركة، ولكن ذلك الأمر لا يعطى الأفضلية في الملعب لأننا لدينا 23 لاعباً، وأنا أثق بهم جميعاً، ويجب أن يكونوا مستعدين للعب في أي وقت”.

وعن سلمان الفرج، قال مدرب الهلال إنه ليس مستعداً للعب منذ بداية المباراة، ولا نريد أن نخسر في وسط المباراة، ولدينا لاعبون آخرون لديهم نفس المشكلة، ولكن على الجانب الآخر قدم محمد كنو مستويات ممتازة، ونجح في الضغط على الخصم، وسجل في مباريات سابقة، وكويلار لعب بشكل ممتاز خصوصاً أمام تشيلسي”.