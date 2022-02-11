بريطانيا: روسيا تخطط لتدريبات استراتيجية نووية قريباً

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس، إن روسيا تعتزم بدء تدريبات استراتيجية نووية قريبا، محذراً من أن تحركات الكرملين تتجه في الاتجاه الخاطئ على الرغم من الجهود الرامية للتوصل لحل دبلوماسي.

وأضاف أن بريطانيا اطلعت على معلومات مخابراتية تشير إلى أن روسيا تعد خططا لتنفيذ عمليات كذريعة لغزو أوكرانيا، إضافة إلى شن هجمات إلكترونية وغيرها من أنشطة زعزعة الاستقرار.

وقال والاس لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “لا يزال الروس يعززون مجموعاتهم القتالية… وهم يخططون لبدء تدريبات استراتيجية نووية قريبا، ونشهد بالفعل المزيد من النشاط في أنحاء أخرى”.