صحفية بارزة في تركيا تواجه السجن 11 عاما

أفادت وكالات أنباء تركية الجمعة أن مكتب المدعي العام طالب بتوقيع عقوبة السجن 11 سنة على صحافية بارزة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ووزيرين في حكومته.

كانت محكمة أمرت في يناير (كانون الثاني) الماضي بحبس صدف كباش، وهي صحافية تلفزيونية تبلغ من العمر 52 عاماً تغطي شؤون السياسة التركية، بانتظار المحاكمة بتهمة إهانة أردوغان، التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات.

وطلب الادعاء العام أيضاً توجيه اتهامات إلى كباش بإهانة وزيري الداخلية سليمان صويلو والنقل عادل قرة إسماعيل أوغلو، وتغليظ العقوبة للسجن لـ 11 سنة.

وسُجنت كباش على ذمة المحاكمة بسبب مقولة استشهدت بها خلال مناقشة سياسية على قناة المعارضة “تيلي 1” وكررتها على تويتر، واعتبرها وزير العدل تطاولاً على الرئيس.