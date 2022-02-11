رئيس #النصر مسلي آل معمر: ماحصل اليوم مهزلة تحكيمية #الاتحاد_النصر

أكد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر أن ما حدث اليوم في مباراة النصر والاتحاد في دوري المحترفين يعتبر مهزلة تحكيمية بكل المقاييس.

وتساءل في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر بالقول: (هل كان الـ (فار) يعمل؟ .. لماذا المتضرر دائما واحد والمستفيدون دائما هم من ينافسونه؟ وبماذا نفسر هذا التكرار؟).

وقال آل معمر: هناك من يصرف مئات الملايين وهناك من يعمل ويتعب وفي النهاية تغيب العدالة وبأحداث غريبة ولا تصدق.. من المتسبب في ذلك؟”.

أثار حديث رئيس النصر الكثير من السجال بين المغردين على موقع تويتر بين مؤيد لحديثه، وتحمليه المسؤولية كاملة، فيما صب عدد كبير من جمهور النصر جام غضبه عليه بسبب النتيجة.