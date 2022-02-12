عاجل.. التحالف العربي يطلق عملية عسكرية ضد الحوثيين في #صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم السبت، بداية عملية عسكرية ضد مواقع حوثية في صنعاء، بعد يوم واحد من استهداف الميليشيا المدعومة من إيران مطار أبها الدولي، جنوب غرب المملكة، الذي أدى إلى إصابة 12 شخصاً، من عدة جنسيات.

وأعلن التحالف في بيان بداية عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء استجابة للتهديدات، مطالباً المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وتأتي عملية التحالف يوم امس، بعد استهداف الحوثيين الخميس الماضي مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة، والذي تسببت في إصابة 12 مدنياً من جنسيات مختلفة بشظايا طائرة دون طيار، حاولت استهداف المطار.