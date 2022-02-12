بأمر #بايدن.. 7 مليارات دولار أفغانية مجمدة لتعويض ضحايا 11 سبتمبر

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمراً تنفيذياً أمس الجمعة، لنقل حوالي 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في النظام المصرفي الأمريكي، لتمويل جهود الإغاثة الإنسانية في أفغانستان، وتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.

ووفقاً لموقع الحرة الإخباري، يلزم الأمر المؤسسات المالية الأمريكية بتسهيل الوصول إلى 3.5 مليارات دولار من الأصول للإغاثة الأفغانية والاحتياجات الأساسية.

وقال مسؤول أمريكي إن النصف الآخر، 3.5 مليارات دولار، ستبقى في الولايات المتحدة، لتمويل التقاضي من جانب ضحايا الإرهاب الأمريكيين، وتحدث المسؤول شريطة حجب هويته لأن القرار لم يعلن رسمياً.

وأشار إلى أن المحاكم الأمريكية التي رفع فيها ضحايا 11 سبتمبر دعاوى ضد طالبان، سيتعين عليها أيضاً اتخاذ إجراءات لتعويض الضحايا.