شاهد التفاصيل.. #وظائف للجنسين في #جامعة_الفيصل

أعلنت جامعة الفيصل بمدينة الرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى بالمسميات والشروط التالية:
مدير المسؤولية المجتمعية للشركات Manager Corporate Social Responsibility.
مساعد محاسبة Accounting Assistant.
مسؤول البحث والإبتكار Research & Innovation Officer.
أخصائي أبحاث السوق ، Market Research Specialist.
مصمم جرافيك Graphic Designer.
مسؤول القبول والتسجيل Admission and Registration Officer.
مسؤول مسرعة الأعمال الطلابية Students Business Accelerator Officer.
ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وإجادة استخدام الحاسب الآلي.
ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:
https://jobs.alfaisal.edu/site/