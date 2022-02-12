شاهد التفاصيل.. #وظائف للجنسين في #جامعة_الفيصل

أعلنت جامعة الفيصل بمدينة الرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس فأعلى بالمسميات والشروط التالية:

مدير المسؤولية المجتمعية للشركات Manager Corporate Social Responsibility.

مساعد محاسبة Accounting Assistant.

مسؤول البحث والإبتكار Research & Innovation Officer.

أخصائي أبحاث السوق ، Market Research Specialist.

مصمم جرافيك Graphic Designer.

مسؤول القبول والتسجيل Admission and Registration Officer.

مسؤول مسرعة الأعمال الطلابية Students Business Accelerator Officer.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:

https://jobs.alfaisal.edu/site/