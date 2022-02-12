الرئيس الأمريكي: في هذا الموعد ستغزو روسيا #أوكرانيا

قال موقع “بوليتيكو”، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو، أن موعد “غزو” روسيا لأوكرانيا، سيكون في 16 فبراير الجاري.

وحسب موقع “روسيا اليوم” السبت، نقل بوليتكو، عن مصادر مطلعة لم يحددها أنه “خلال حديثه مع القادة الغربيين الذي استمر ساعة، حدد الرئيس بايدن يوم 16 فبراير الجاري موعداً للهجوم الروسي”.

ونقل الموقع الأمريكي، عن العديد من المسؤولين أن “روسيا ستشن هجومها على أوكرانيا في وقت مبكر من 16 فبراير الجاري، وأن واشنطن أخطرت الحلفاء أن الغزو ربما تسبقه سلسلة ضربات صاروخية وهجمات إلكترونية”.

ومن جانبها، أشارت وكالة بلومبرغ الأمريكية، التي سبق أن أبلغت “بالخطأ” بداية “غزو” روسيا لأوكرانيا، إلى أن “الهجوم” سيكون في 15 فبراير الجاري.