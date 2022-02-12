دائمآ_راقب_السماء.. ظاهرة فلكية مثيرة في سماء #السعودية فجر الأحد

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة انه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي صبيحة يوم الأحد 13 فبراير 2022 اقتران بين كوكب الزهرة وكوكب المريخ قبل حوالي ساعتين ونصف من شروق الشمس بالأفق الجنوبي الشرقي حيث سيفصل بينهما 6 درجات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

كوكب الزهرة سيكون واضحا كجوهرة فضية ساطعة (-4.6) اما المريخ بلونه الاحمر (+1.3) ، وهذا يجعل المريخ أخفت بمقدار 300 مرة من الزهرة وبسبب المسافة الواسعة بينهما لا يمكن رؤيتها سويا في مجال رؤية التلسكوب و المنظار.

المريخ يبدو خافتًا جدًا لأنه موجود حاليا على الجانب الآخر من الشمس بالنسبة الأرض على مسافة حوالي 314,291,597 مليون كيلومتر أما كوكب الزهرة يبعد 60,606,817 مليون كيلومتر ويبلغ قطره ضعف قطر المريخ وحوله غطاء سحابي دائم يتفوق في عكس ضوء الشمس، وسواء كان خافتًا أم لا فمن المهم رؤية خفوت المريخ وكيف سيكون لمعانه عند ظهوره في التقابل أكتوبر المقبل.

نظرًا لأن جميع الكواكب تدور في نفس المستوى تقريبًا فعندما ننظر نحوها من الأرض ، يبدو أنها تتداخل من وقت لآخر عندما تكون على خط رؤيتنا وقد لا نفكر في المسافة التي تفصل الكواكب عن بعضها البعض لأن أعيننا لا تستطيع استشعار العمق الذي يتجاوز الكيلومتر .