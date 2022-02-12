رئيس ديوان المظالم يعلن عن أول محكمة إدارية رقمية

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف قرارا بإعلان أول محكمة إدارية رقمية.

وقرر “اليوسف” تحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل، تُدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات وتقدم خدماتها بشكل رقمي -عن بعد- اعتبارًا من 15 / 8 /1443هـ، لتصبح أول محكمة إدارية رقمية.

ويسعى ديوان المظالم إلى تنفيذ أهم أهداف خطته الإستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله والمُضي قُدما في مواكبة ما تحث عليه القيادة الحكيمة ـ حفظها الله ـ وما تعيشه المملكة من تطور مذهل ومتسارع في مجالات رقمنة التعاملات والحوكمة، وتعزيزِ كفاءة الإنفاق وتوفيرٍ للطاقات التشغيلية، والاستفادة من الكوادر البشرية بمهام متنوعة رقمية.