“أنتم تشحنون بشكل خاطئ.. #أبل تحذر مستخدمي #آيفون

قدمت شركة أبل سلسلة نصائح تساعد في حل مشكلة شحن الهاتف ، إزاء الشكاوى المتكررة من مستخدمي هواتف آيفون ، بحسب صيحفة “نيويورك بوست” الأميركية.

وقالت أبل إن أداء البطاريات يتراجع بمرور الوقت، لكن يمكن تمديد عمر هذه البطارية عبر اتباع الخطوات التالية.

انزع غلاف الآيفون: إن البعض يعمدون إلى شحن هاتف آيفون وهو لا يزال في غلافه أو محفظته الواقية من الانكسار.

ورغم أن الغلاف يحمي هاتف آيفون من الكسور ، إلا أنه يولد حرارة زائدة، بما يؤثر على قدرة البطارية، لذلك ينصح بنزع الغلاف.

تجنب الحرارة الشديدة: إن واحدة من أفضل النصائح لحماية البطارية من الخراب هو زيادة عمرها الافتراضي لأقصى حد.

ويمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى إحداث مشكلات كبيرة في الهواتف، ومن ضمنها هواتف الشركة، وتنصح أبل بإبعاد الهواتف عن الحرارة الشديدة سواء أكانت منخفضة أو مرتفعة، التي تقلص من عمر البطارية.

وجاء ذلك بعد أن أصبحت عملية شحن هاتف آيفون بالنسبة إلى كثيرين كابوساً، فالبطارية سرعان ما تنفد، لذلك تراهم يقفزون بين الحين والآخر إلى نقطة الكهرباء لإمداد الهاتف بالطاقة.