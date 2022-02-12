تذاكر مجانية لحضور مواجهة #الهلال و #الأهلي المصري

قام النادي الأهلي المصري بتوفير عدد من التذاكر لجماهير النادي لحضور مباراة الهلال والأهلي المصري التي تقام عصر اليوم السبت، لتحديد الفائز بالمركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

ونجحت إدارة بعثة الأهلي المصري في توفير عدد من تذاكر المباراة وقامت بتسليمها إلى كبار مشجعي الأهلي في الإمارات ليقوموا بدورهم بتوزيعها مجانًا على أعضاء الجالية المصرية، ما يتيح لأكبر عدد ممكن من جماهير النادي بالإمارات حضور مباراة الهلال والأهلي المصري.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية قد قررت، أمس الجمعة، فتح باب شراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي المصري، على أن يتم استخدام كامل سعة استاد آل نهيان بنادي الوحدة الذي يحتضن اللقاء.