منظمة الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء المرحلة الحادة لكورونا #عاجل

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن «المرحلة الحادة» من جائحة كورونا ستنتهي خلال العام الحالي في حال تم تطعيم 70% من سكان العالم.

وقال غيبريسوس خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب إفريقيا: «نأمل على انتهاء المرحلة الحادة من جائحة كورونا هذه السنة شرط تلقيح 70% من سكان العالم بحلول منتصف السنة، بحدود يونيو أو يوليو».

وقال، مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، إنه قبل عامين، بينما كان العالم لا يزال يتعامل مع انتشار فيروس كورونا الجديد، فعلت منظمة الصحة العالمية الكثير، مضيفا: “لقد اجتمعنا مع مئات العلماء من جميع أنحاء العالم لتحديد الأولويات الأكثر إلحاحًا في البحث والتطوير”.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية لذلك الاجتماع الأول الذي عقدته منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه من المذهل أن نعتقد أنه في غضون عام من هذا الاجتماع، تم الموافقة على اللقاحات الأولى، وبعد عامين فقط، تم إعطاء أكثر من 10 مليارات جرعة على مستوى العالم.

وقال تيدروس: يعد تطوير وإقرار عدة لقاحات في وقت قياسي انتصارًا علميًّا غير عادي يضع معيارًا جديدًا، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في أن اللقاحات أنقذت أرواحًا لا حصر لها، وتساعد في قلب دفة الوباء، وتمنح الآن العديد من البلدان الثقة لتخفيف القيود.

وأضاف: لكن كما تعلمون، فإن هذا الانتصار العلمي قد شابه أوجه عدم مساواة واسعة في الوصول، يتم الآن تحصين أكثر من نصف سكان العالم بشكل كامل ومع ذلك، فإن 84% من سكان إفريقيا لم يتلقوا جرعة واحدة بعد، يرجع جزء كبير من هذا التفاوت إلى حقيقة أن إنتاج اللقاح عالميًا يتركز في عدد قليل من البلدان ذات الدخل المرتفع في الغالب، لذلك، فإن أحد الدروس الأكثر وضوحًا للوباء هو الحاجة الملحة لزيادة الإنتاج المحلي للقاحات، لاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وتابع: لهذا السبب، أصدرت منظمة الصحة العالمية، في أبريل من العام الماضي، دعوة للتعبير عن الاهتمام بتأسيس مركز نقل التكنولوجيا للقاحات mRNA، كانت نسبة الإقبال كبيرة على الطلبات، ولكن تم اختيار جنوب إفريقيا وتأسيسها هنا في جنوب إفريقيا، كشراكة بين منظمة الصحة العالمية، وشركة افرجين بيولوجيك Afrigen Biologics ، ومعهد Biologicals and Vaccines لجنوب إفريقيا، أو Biovac، ومجلس جنوب إفريقيا للبحوث الطبية، والمراكز الأفريقية مكافحة الأمراض والوقاية منها، ومجموعة براءات اختراع الأدوية، نحن نقدر بشدة الدعم القوي للمحور من بلجيكا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنرويج.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية: لقد حققت نتائج بالفعل، مع إعلان شركة افرجين Afrigen الأسبوع الماضي أنها أنتجت لقاح كورونا المعتمد على تقنية mRNA الخاص بها، بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور حول تكوين لقاح موجود، كما أن تقنية mRNA ليست مخصصة لفيروس كورونا فقط ستستخدم فى الملاريا، والسل، وفيروس نقص المناعة البشرية – ستغير قواعد اللعبة.

وأضاف: نتوقع أن يكون هذا اللقاح أكثر ملاءمة للسياقات التي سيتم استخدامه فيها، مع قيود تخزين أقل وبسعر أقل، حيث يقوم مجمع براءات اختراع الأدوية بإدارة الملكية الفكرية وإصدار التراخيص للمصنعين عند الضرورة.

وأكد أنه بمجرد تطوير اللقاح بنجاح، سيتمكن مصنعون آخرون من جميع أنحاء العالم من إنتاج اللقاح للاستخدام الوطني والإقليمي، ستصبح العديد من البلدان التي طلبت العمل كمحور أساسي، وستكون هناك شبكة من المؤسسات التي تعمل معًا، نتوقع أن تبدأ التجارب السريرية في الربع الأخير من هذا العام، مع توقع الموافقة في عام 2024، يجب أن يتمكن المتحدثون في البلدان الأخرى التي تتلقى التكنولوجيا من الحصول على الموافقة قبل الموعد المحدد.

وتابع: أهنئ شركة افرجين Afrigen على هذا الإنجاز، وتتطلع منظمة الصحة العالمية إلى دعم مرشح اللقاح التجارب السريرية وما بعدها، كما أهنئ جنوب إفريقيا على قيادتها طوال الوباء – في استضافة مركز نقل تكنولوجيا mRNA هذا، وفي رئاسة مجلس توفير أدوات كورونا ACT Accelerator، وفي بدء قرار في منظمة التجارة العالمية بتعليق حقوق الملكية الفكرية مؤقتًا لمنتجات كورونا.

وأكد أنه إذا شارك مالكو تقنيات لقاح الرنا المرسال mRNA مع الشركة الأفريقية فيمكننا تسريع التصنيع، وإزالة الحاجة إلى التجارب السريرية الكبيرة، وتقليص وقت التطوير والموافقة لمدة عام واحد على الأقل.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية: أهنئ جميع المشاركين في جلب مركز نقل تكنولوجيا الرنا المرسال إلى هذه النقطة، وأتطلع إلى مزيد من تطويره، كان سبب اختيار جنوب إفريقيا ليس فقط بسبب وجود شركة افرجين Afrigen وبيوفاك Biovac، ولكن بسبب وجود جامعة ستيلينبوش ومعهد البحوث الطبية الحيوية وبقية الأنظمة التي يمكن أن تدعمها، نعتقد أن القدرة التي لدينا في هذا البلد ستجعل المشروع ناجحًا، والخيار الوحيد هو النجاح.

واختتم: إنه لا تزال منظمة الصحة العالمية، ملتزمة بدعم تطوير التصنيع المحلي في إفريقيا وحول العالم، لزيادة الأمن الصحي الإقليمي، وكجزء من رؤيتنا لأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه لجميع الناس، في جميع الدول.