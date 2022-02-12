التحالف : تدمير 17 آلية عسكرية حوثية في حجة ومآرب

‏أعلن تحالف دعم الشرعية في ‎اليمن، تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في حجة ومأرب خلال 24 ساعة.

وأكد “‎التحالف”، أن الاستهدافات في حجة ومأرب دمرت 17 آلية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات .

وفي سياق منفصل، أعلن الجيش اليمني أمس تحرير ما نسبته 80% من مدينة حرض الاستراتيجية شمال محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي في إيجاز صحفي: إنّ “قوات الجيش في المنطقة العسكرية الـ5 تواصل لليوم الـ8 على التوالي تحقيق التقدمات المتسارعة على الأرض في مديرية حرض، من خلال الالتفاف والتطويق والسيطرة على الطرق والهيئات الحاكمة”، وفق ما نقلت وكالة سبأ الرسمية.