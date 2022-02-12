برباعية خطيرة من الأهلي.. الهلال يخسر المركز الثالث في مونديال الأندية #عاجل #مونديال_الأندية #الهلال_الأهلي

خسر الهلال بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعته اليوم السبت مع الأهلي المصري، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، على ملعب آل نهيان.

سجل أهداف الأهلي كل من ياسر إبراهيم في الدقيقتين ‘8 و’17، وأحمد عبدالقادر في الدقيقة ’40، وعمر السولية في الدقيقة ’64.

وشهدت المباراة أول حضور لحارس الهلال محمد العويس في كأس العالم للأندية، وسط استنكار من جماهير الهلال لغياب الحارس الأساسي دون أسباب.

وبهذه النتيجة يصبح النادي الأهلي صاحب الميدالية البرونزية رسميا في كأس العالم للأندية محتلا المركز الثالث، وأول فريق يتوج بالبرونزية 3 مرات متتالية، فيما احتل الهلال المركز الرابع في البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي تشيلسي وبالميراس، في السادسة والنصف مساء اليوم، لتحديد المركزين الأول والثاني في مونديال الأندية، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل…