كيف تنقل ملكية سيارة من فرد إلى شركة؟ ” #المرور” يحدد الشروط

حدد المرور السعودي، اليوم السبت، شرطًا لنقل ملكية السيارة من فرد إلى شركة.

وقال المرور، عبر تويتر، إن ذلك (نقل ملكية السيارة) ممكن بإجراء المبايعة بواسطة أقرب معرض سيارات معتمد.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمرور من أحد المستفيدين قال فيه، كيف انقل مليكة سيارة من فرد إلى شركة، علما أن الفردهو صاحب الشركة.

ووفق نظام المرور، يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.