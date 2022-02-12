ماكرون لـ بوتين: فرنسا سترد على أي غزو لأوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن فرنسا سترد على أي غزو لأوكرانيا.

أعلنت الرئاسية الفرنسية، اليوم السبت، إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيًا لبحث مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، والقضايا الأمنية بين البلدين”.

ومن جهته، شدد الرئيس الفرنسي، بحسب تصريحات إعلامية، على ضرورة حل الأزمة في أوكرانيا عن طريق الحوار والطرق الدبلوماسية”.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أمس أن القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز “أكدوا دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.