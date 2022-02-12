وكيل مُحافظة وادي الدواسر يُدشن مهرجان العبري الثالث

دشن وكيل مُحافظة وادي الدواسر صالح بن سيف الرافع، الخميس الماضي ، مهرجان عبري وادي الدواسر الثالث 1443هـ والذي يُنظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، بحديقة الولامين، ويستمر حتى يوم الاحد 13 فبراير الحالي.

وقد أٌقيم حفل خطابي بالمناسبة القى خلاله مُدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة سهل بن سعد آل بوسباع ، كلمة تناول فيها تاريخ شجرة العبري بالمحافظة، وأوضح أن عدد أشجار هذا النوع من الفاكهة في وادي الدواسر يتجاوز هذا اليوم 250 ألف شجرة، تنتج سنوياً أكثر من 25 الف طن، الأمر الذي يجعلها تشكل إضافة كبيرة لسلة الغذاء التي تنتجها محافظة وادي الدواسر.

القى بعد ذلك وكيل المحافظة كلمة أكد فيها أن الزراعة بوادي الدواسر تُشكل رافداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً من روافد التنمية الزراعية في المملكة، وأن زراعة شجرة العبري تساهم في دفع النمو الاقتصادي للمحافظة من خلال المبادرات المجتمعية والمشاريع التنموية، خاصة وأن ثمار تلك الشجرة في وادي الدواسر امتازت بالجودة العالية من حيث الشكل والحجم والطعم وحلاوة المذاق الأمر الذي جعلها تشهد إقبال في الأسواق المحلية، كما أشار إلى رؤية المملكة 2030 بدعمها للتنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، والأمن المائي، وضمان التوازنات البيئية.

وكان وكيل المحافظة قد قام والمدعوين فور وصوله مقر المهرجان بجولة على المعارض المشاركة في المهرجان والتي اشتملت على أركان للمزارعين عرضوا فيها نماذج من محصولهم، كما تضمن المعرض اركان لبعض الشركات والمؤسسات الزراعية ذات العلاقة بزراعة شجرة العبري.