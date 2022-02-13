طقس_الأحد: تدني الرؤية وانخفاض درجات الحرارة بشرق ووسط المملكة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الانخفاض في درجات الحرارة خاصة الصغرى على شرق ووسط المملكة وتبدأ بانخفاض تدريجياً على جنوب المملكة ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الاتربة والغبار وكذلك على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

في حين تكون السماء صحو على معظم مناطق المملكة عدا مناطق جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول امطار رعدية في الصباح على سواحل جازان.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.