بريطانيا: “رائحة ميونخ في الهواء”.. #غزو_اوكرانيا بات وشيكاً

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن من المحتمل للغاية أن يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم على أوكرانيا رغم المحادثات والجهود الدبلوماسية لتجنب الحرب.

ونقلت وكالة بي إيه ميديا البريطانية عن الوزير قوله إن هناك “رائحة ميونخ في الهواء” في إشارة واضحة إلى الاتفاقية التي سمحت بضم منطقة سوديت إلى ألمانيا في 1938، لكنها فشلت في منع الحرب العالمية الثانية.

وأعرب والاس، الذي زار موسكو في الأسبوع الماضي، عن مخاوفه حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي إن الهجوم من شأنه أن يتسبب في “معاناة إنسانية واسعة النطاق”.

وفي المكالمة الهاتفية التي استمرت ساعة، أخبر بايدن الرئيس الروسي أن الهجوم من شأنه أن يقلل من مكانة روسيا في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من الهجوم، ما دفع الدول الغربية بما في ذلك بريطانيا، إلى حث مواطنيها على الفرار من أوكرانيا.

وقال والاس في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، إن موسكو قد “تشن هجوما في أي وقت” وذلك في ظل تجمع ما يقدر بنحو 130 ألف جندي روسي وأسلحة ثقيلة على طول الحدود الأوكرانية.