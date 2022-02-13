دول الخليج لمواطنيها.. غادروا أوكرانيا حفاظاً على سلامتكم

دعت دول الخليج العربية اليوم الأحد جميع مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا لضرورة مغادرتها حفاظاً على سلامتهم.

وفي التفاصيل فقد وزارة الخارجية البحرينية السبت، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا، وطالبت الموجودين فيها بمغادرتها.

وقالت الخارجية البحرينية، إنها تدعو مواطنيها، إلى تجنب “السفر لأوكرانيا في الوقت الراهن، كما تدعو المواطنين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرتها حفاظاً على سلامتهم، نظراً للتطورات الأخيرة التي تمر بها أوكرانيا وعدم الاستقرار الأمني”، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

الكويت تستثني العائدين من أوكرانيا من الفحص

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أنه تقرر استثناء الكويتيين والطلبة حاملي جوازات سفر المادة 17 القادمين من أوكرانيا من تقديم شهادة فحص الـ PCR.

وقالت في بيان صحافي اليوم الأحد، إن فحص الركاب القادمين من أوكرانيا، سيكون عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي.