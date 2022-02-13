إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 406.84 مليون

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 406.84 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و169005.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

وسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية, 56431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و36 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم, بأن العدد الإجمالي للاصابات في البلات بلغت مليون و350 ألفا و630 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7081.

كما سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية, 26247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و579 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك بأن العدد الإجمالي للاصابات في البلاد بلغت خمسة ملايين و283852 إصابة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 312697.

وسجلت البرازيل خلا الساعات الـ24 الماضية, 140234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و896 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أمس, بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغت 27 مليونا و425743, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 638048.