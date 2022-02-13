أرامكو عن عملية نقل الأسهم بين الدولة والصندوق.. لسنا طرفا فيها ولا يترتب علينا أي مدفوعات أو عوائد

أكدت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” أن قرار نقل 4 % من أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة لن يؤثر على أعمالها أو إستراتيجيتها أو سياستها لتوزيع الأرباح أو منظومة حوكمتها.

حيث بينت أن حتى بعد عملية النقل ستظل الدولة المساهم الرئيسي في الشركة بامتلاكها أكثر من 94 % من الأسهم وأن النقل هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق فقط والشركة ليست طرفا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها ولا يترتب عليها أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.

وأوضحت أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى. كما لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها أو سياستها لتوزيع الأرباح أو منظومة حوكمتها.