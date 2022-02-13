بأكثر من 100 نقطة.. تراجع #الأسهم_السعودية مستهل التعاملات

تراجعت الأسهم السعودية خلال مطلع جلسة اليوم بنحو 1.2 في المائة، ليتداول المؤشر العام عند مستوى 12115 نقطة.

ويتأتي تراجع السوق المحلية على خلفية التراجع التي منيب بها الاسواق العالمية بنهاية الاسبوع الماضي.

ليتداول بذلك المؤشر العام قرب أدنى مستوى في نحو أسبوعين.

ويأتي تراجع المؤشر العام بضعط من هبوط أسهم “البنوك” و”المواد الأساسية”، خلال مطلع التعاملات.

ورغم تراجع السوق، إلا أن سهم “أرامكو السعودية” يتداول بالنطاق الأخضر، حيث أعلن ولي العهد اليوم عن نقل 4 % من أسهمها إلى ⁧‫صندوق الاستثمارات العامة‬⁩.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 8 شركات باللون الأخضر و 194 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 5 شركات على ثبات.