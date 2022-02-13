سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لبطولات مونديال الأندية

سجل بأسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كل من بطولات كأس العالم للأندية:

2000 البرازيلي إديلسون (كورينثيانز البرازيلي).

2005 البرازيلي روجيرو سيني (ساو باولو البرازيلي).

2006 البرتغالي ديكو (برشلونة الإسباني).

2007 البرازيلي كاكا (ميلان الإيطالي).

2008 الإنجليزي واين روني (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

2009 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).

2010 الكاميروني صامويل إيتو (إنتر ميلان الإيطالي).

2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).

2012 البرازيلي كاسيو (كورينثيانز البرازيلي).

2013 الفرنسي فرانك ريبيري (بايرن ميونخ الألماني).

2014 الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد الإسباني).

2015 الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة الإسباني).

2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني).

2017 الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني).

2018 الويلزي غاريث بيل (ريال مدريد الإسباني).

2019 المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

2020 البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني).

2021 البرازيلي تياغو سيلفا (تشيلسي الإنجليزي).