باكستان.. 300 شخص “يرجمون” مريضاً عقلياً ويعلقون جثته!

رجم حشد غاضب في جنوب باكستان، برجم رجل مريض عقلياً بالحجارة حتى الموت، بسبب مزاعم بالتجديف، في قضية ألقت الضوء أيضاً على لجان أمنية أهلية مزعومة لتطبيق القانون، في البلاد دون تدخل السلطات القضائية.

ووقع الحادث في منطقة خانيوال بإقليم البنجاب، حيث رجم حوالي 300 شخص، مريضاً عقلياً بالحجارة، حتى الموت، وعلقوا جثته على شجرة، مساء أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية محمد أرشد اليوم الأحد: “سنقبض على الذين شاركوا في الإعدام، خارج نطاق القانون”.

وأضاف أن القتيل من سكان قرية قريبة وكان مفقودا، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. وتابع أرشد أن الرجل كان متهما بحرق صفحات من القرآن الكريم.

وأضاف أن ثلاثة رجال شرطة على الأقل أصيبوا، بينما كانوا يحاولون السيطرة على الحشد والإمساك بالجثة.

وأظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الرجال يحتشدون، في الموقع، حيث تعرض الرجل للتعذيب والقتل.

والتجديف قضية حساسة في باكستان، والمتهمون به مهددون من الجماعات الأهلية المتطرفة الإسلامية. وفي بعض الحالات، قتلوا أو أحرقوا أحياء، أو ضربوا بالهراوات حتى الموت.