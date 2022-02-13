” #الغذاء_والدواء”: ضبط 21 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة في منشأة غير مرخصة بالمدينة #عاجل

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 21 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في منشأة غير مرخصة بالمدينة المنورة.

وأوضحت “الهيئة” أن المنشأة المخالفة تقوم بنشاط تخزين المنتجات الغذائية دون الحصول على الترخيص من “الغذاء والدواء”، وسط تدني مستوى النظافة العامة ووجود الآفات والحشرات والأتربة داخل المنشأة.

وأشارت إلى أنها فرضت العقوبات المقررة بحق المنشأة المخالفة وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، إذ لا يحق لأي منشأة تحت إشراف “الهيئة” البدء في ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط والالتزام بالمتطلبات والمواصفات المقررة.

ويمكن التقديم على ترخيص لمزاولة النشاط لمستودع أو مركز توزيع أغذية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر النظام الالكتروني الموحّد “غد” (https://ghad.sfda.gov.sa/ar/)، الذي يتيح العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهّل على المستثمرين تقديم ومتابعة

طلباتهم، ودفع الرسوم المطلوبة وإنجاز إجراءاتهم المختلفة دون الحاجة لمراجعة فروع “الهيئة”.

ودعت “الغذاء والدواء” المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق “طمنّي” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.