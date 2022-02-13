” #المواصفات” تطلق شهادات مطابقة لدعم وتسهيل وصول المنتجات #السعودية للأسواق العالمية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم (الأحد)، إطلاق خدمة منح شهادة مطابقة لتصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تهدف إلى دعم المنتج الوطني وتسهيل وصوله إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصنعين للحصول على شهادة المطابقة لإنتاجهم المراد تصديره والتقدم من خلال نظام منح الشهادات للحصول على الشهادة.

وأبانت أن حصول المنتج على شهادة المطابقة يسهم في إزالة العديد من العوائق والتحديات التي تواجهه في النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة تعزيز موثوقيته وسرعة وصوله ودعم فرص نجاحه، داعية الراغبين من المصنعين والشركات المحلية بالحصول على الشهادة، الدخول على موقعها الإلكتروني.

وتسعى “المواصفات السعودية” من خلال خدماتها ومبادراتها في إصدار المواصفات واللوائح الفنية وشهادات المطابقة، لدعم الاقتصاد الوطني وتهيئة المنتج المحلي إلى الأسواق العالمية.