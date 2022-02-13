التعليم تؤجل اختبارات برنامج التقييم الدولي للطلاب #عاجل

أعلنت وزارة التعليم تأجيل اختبارات برنامج التقييم الدولي للطلاب والمعروف باختبار «PISA»، وذلك نتيجة تعارضه خلال هذا الأسبوع مع الاختبارات الفترية للطلاب والطالبات.

وأشعرت الوزارة من خلال إدارات التقويم والقبول في إدارات التعليم، كافة مدارس البنين والبنات، أن اختبارات «PISA» التي كان من المقرر إقامتها هذا الأسبوع سيتم إلغاؤها؛ نظرا لتعارضها من الاختبارات الفترية، على أن تستكمل في الأسبوع القادم وفق الخطة الموضوعه لها مسبقا.

وأوضحت «التعليم» في الوقت ذاته أن الإلغاء جاء بسبب الرغبة في تركيز الطلاب والطالبات على اختباراتهم الفترية.

يذكر أن «PISA» مصطلح لبرنامج عالمي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، يهتم بتقييم وقياس قدرات الطلاب من فئة 15 عاما، ويركز على ثلاثة مجالات، هي: القراءة، والعلوم، والرياضيات، ويقام كل ثلاث سنوات.