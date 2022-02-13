الأسهم_السعودية تتراجع بأكثر من 250 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم بنحو 2.2 في المائة، ليتداول المؤشر العام دون مستوى 12000 نقطة.

ويأتي تراجع السوق المحلية على خلفية التراجع التي مني بها الاسواق العالمية بنهاية الاسبوع الماضي، ليتداول بذلك المؤشر العام قرب أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع.

ويتراجع السوق بأكثر من 272 نقطة، وذلك قبل ساعة من إغلاق الجلسة وسط تداولات 5.5 مليار ريال.

ويأتي تراجع المؤشر العام بضغط من هبوط أسهم “البنوك” و”المواد الأساسية”، خلال مطلع التعاملات.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 4 شركات باللون الأخضر و203شركات باللون الأحمر فيما تتداول شركة واحدة على ثبات.