“مسام” ينتزع 1812 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2022م، من انتزاع 1،812 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 116 لغمًا مضادًا للأفراد، و1،398 لغمًا مضادًا للدبابات، و224 ذخيرة غير متفجرة، و74 عبوة ناسفة.

وبالتفصيل؛ نجح “مسام” في نزع لغم واحد مضادًا للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و91 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، و11 لغمًا مضادًا للدبابات في قرية كهبوب بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب تمكَّن الفريق من نزع 24 لغمًا مضادًا للدبابات و24 لغمًا مضادًا للأفراد و3 عبوات ناسفة بمديرية عين، ونزع 78 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوادي، ونزع 39 لغمًا مضادًا للأفراد و 14 لغمًا مضادًا للدبابات و6 عبوات ناسفة في مديرية حريب، كما نزع الفريق في محافظة شبوة 25 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوتين ناسفتين بمديرية عين، ونزع 15 لغمًا مضادًا للأفراد و1،131 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة، و62 عبوة ناسفة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز استطاع فريق “مسام” من نزع 153 ذخيرة غير متفجرة بمديرية الوازعية، ونزع 7 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة بمديرية المخاء، ونزع 37 لغمًا مضادًا للأفراد و17 لغمًا مضادًا للدبابات و67 ذخيرة غير متفجرة بمديرية ذباب، وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر فبراير إلى 5،667 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 320 ألفًا و558 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة.